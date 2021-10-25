Haberler Haber Videoları 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı! İşte yılın fatoğrafı: ''Muhammed bebeğin mutluluğu''

'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı! İşte yılın fatoğrafı: ''Muhammed bebeğin mutluluğu''

'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı! İşte yılın fatoğrafı: ''Muhammed bebeğin mutluluğu''
25.10.2021 12:12
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Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasında sonuçlar belli oldu. Haber kategorisinde "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraflar birinci oldu.

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Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı.

AA'nın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 76 kareye yer verdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına 394 bin 624 kişi katıldı.


Aralık ayı boyunca devam eden oylamada, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafları birinci oldu.


"Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğraf, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalanları arama çalışmalarında karlar altında kalan arkadaşının yeleğini alan bir askerin gözyaşlarına hakim olamadığı anları aktarıyor.


"Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Suriye'nin İdlib ilinden Türkiye'ye getirilen, doğuştan bacak ve kolları olmayan 15 aylık Muhammed bebeğin, protez bacaklarıyla İdlib'e dönmesi objektife yansıyor.


"Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafta ise Siirt'te bir grup çocuğun, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oynamaları yer alıyor.

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