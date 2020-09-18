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Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonundan ilk görüntüler

Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonundan ilk görüntüler
18.09.2020 10:23

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 'Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı. Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 44 timde 747 personel görev alıyor. İşte operasyondan ilk görüntüler...


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