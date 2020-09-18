İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 'Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı. Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 44 timde 747 personel görev alıyor. İşte operasyondan ilk görüntüler...
Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonundan ilk görüntüler
18.09.2020 10:23
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- Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonundan ilk görüntüler
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- Son dakika: Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı! Yüzlerce personel katılıyor