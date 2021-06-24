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Yerli aşı TURKOVAC varyantlara karşı etkili mi? Yerli aşı ne zaman hazır olacak? Flaş açıklama

Yerli aşı TURKOVAC varyantlara karşı etkili mi? Yerli aşı ne zaman hazır olacak? Flaş açıklama
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Türkiye’nin merakla beklediği yerli ve milli koronavirüs aşısı TURKOVAC’ın 3. Faz denemeleri devam ederken flaş bir açıklama geldi. Aşının varyantlara karşı etkisi hakkında açıklama yapan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Ekibimiz 2-3 aydır İngiliz varyantıyla ilgili çok yoğun çalışma yürütüyordu. İngiliz varyantına karşı hayvan deneylerinde çok etkin olduğunu, yüzde 100 koruma sağladığını Aykut Özdarendeli ve ekibinden öğrendim hatta onunla ilgili patent hakkı almayı düşünüyoruz" dedi.


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