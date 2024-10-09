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Karamürsel'deki cinayet otobüsün kamerasına yansıdı | Karamürsel Son Dakika
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Karamürsel'deki cinayet otobüsün kamerasına yansıdı | Karamürsel Son Dakika

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 23:19 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 23:36

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen vahim olayda, otobüs içinde yaşanan tartışma kanlı bitti. Husumetli olduğu öğrenilen 16 yaşındaki bir genç, 29 yaşındaki Yiğit Toraman'ı defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Karamürsel'de şehir içi bir otobüsün içinde yaşandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde seyir halindeki otobüste iki kişi arasında başlayan tartışma, kısa sürede kanlı bir kavgaya dönüştü. 29 yaşındaki Yiğit Toraman, olayın kurbanı olarak boğazı kesilerek hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, otobüsün içerisinde bir anda yükselen sesleri duyduklarını ve ardından korkunç anlara şahit olduklarını belirtti. Olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edilse de Yiğit Toraman kurtarılamadı. Cinayet, ilçede büyük bir şok yarattı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

YİĞİT TORAMAN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Olayın faili, 16 yaşında olduğu öğrenilen bir genç. Cinayet sonrasında kimliği ilk etapta belirlenemeyen bu şahıs, olay yerinden hızla kaçtı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama çalışmaları sürerken, çevredeki güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Cinayetin sebebine ilişkin detaylar, yapılan soruşturma sonucu netlik kazanıyor. Ancak iddialara göre, Yiğit Toraman ile saldırgan arasında önceden husumet olduğu öğrenildi. Otobüs içerisinde karşılaşan ikili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede şiddetlendi. 16 yaşındaki şahıs, cebinden çıkardığı bıçakla Toraman'a saldırdı ve defalarca bıçakladı. Yaşanan bu husumetin geçmişteki bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı öne sürülüyor.

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