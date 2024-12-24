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YDK Teğmenlere İhraç gündemiyle toplanıyor!
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YDK "Teğmenlere İhraç" gündemiyle toplanıyor!

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 15:22

Millete kılıç çekip Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine "disiplinsizlik" gölgesi düşüren teğmenler için Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı YDK'nın 16 Ocak 2025'te toplanacağını bildirdi. Mezkur olaya karışan teğmenlere tebligat gitti. Gözler şimdi korsan yeminin mimarı teğmen Ebru Eroğlu, 5 teğmen ve 3 komutan ile ilgili verilecek kararda. Takvim.com.tr'nin manşet manşet gündeme getirdiği organize korsan yemine ilişkin Başkan Erdoğan "Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunların süratle temizlenmesi için adımları atıyoruz. Ordumuzu yıpratamayacaklar" demişti.

Millete kılıç çeken teğmenler için hesap vakti! YDK İhraç gündemiyle toplanıyor: Tarih belli oldu
Millete kılıç çeken teğmenler için hesap vakti! YDK "İhraç" gündemiyle toplanıyor: Tarih belli oldu

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