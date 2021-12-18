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Yatırım ve üretim değil faiz isteyen TÜSİAD haddini aştı! Hükümete parmak salladıkları eski Türkiye'yi özlediler

Yatırım ve üretim değil faiz isteyen TÜSİAD haddini aştı! Hükümete parmak salladıkları eski Türkiye'yi özlediler
18.12.2021 17:06

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Sözde yatırımcı özde tefeci TÜSİAD, Başkan Erdoğan'ın faiz zehrine karşı üretim ekonomisi modeline geçme projesinden rahatsız oldu. "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" şeklinde siyasi talimat kokan açıklamada "Erken faiz indirimi ile oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi hem kamu kurumları hem de kamuoyuyla pek çok kez paylaştık." ifadeleriyle faiz indiriminden duyulan rahatsızlık dile getirildi. Sözde yatırımcı iş adamlarının oluşturduğu derneğin üretim değil faiz istemesi manidar! Açıklama zamanlama açısından da dikkat çekiyor. Erken seçim baskısı yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün TÜSİAD Başkanı ile görüşme gerçekleştirdiği biliniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜSİAD'ın açıklamasına tepki göstererek, "TÜSİAD ve işbirlikçi siyasetçiler karşı çıksa da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır. TÜSİAD’ın sorunlu açıklaması, Kılıçdaroğlu’nun TÜSİAD’la paslaşması, erken seçim dayatması, fiyat ve döviz kuru artışının siyasileştirilip istismar hattının kurulması kararlılıkla mücadele edilmesi gereken ve sessiz kalınmasının fahiş sonuçlara neden olacağı menfur bir durumdur" dedi.

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