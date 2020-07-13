Wayfair firmasında çocuk ticareti skandalı! Pahalı ürünlerde kayıp çocukların ismi gizli

13.07.2020 09:52

Denetimsiz internet her geçen gün daha kötü sonuçlar doğuruyor. Son olarak ABD’de son yılların en büyük skandallarından bir tanesi patlak verdi. ABD'nin en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Wayfair, inanılmaz bir suçlama ile adından söz ettirdi. Twitter ve Reddit’te Wayfair ‘in kaçırılan çocukların ticaretini yaptığı iddia edildi. İşte o iddialar ile ilgili detaylar...

Mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi WAYFAIR, inanılmaz bir suçlama ile gündeme geldi. Twitter ve Reddit'te Wayfair 'in kaçırılan çocukların ticaretini yaptığı iddia edildi.. İddialar komplo teorileri mi yoksa gerçek mi? Şuan için bilinmiyor. Amerika Obama ve Hilary Clinton'ın adının karıştığı bir Pizza Gate olayı akıllara geldi.





WAYFAİR NEDİR?

Wayfair Inc. mobilya ve ev eşyaları satan bir Amerikan e-ticaret şirketidir. Eskiden CSN Mağazaları olarak bilinen şirket 2002 yılında kuruldu. Dijital platformları 11.000'den fazla global tedarikçiden 14 milyon ürün sunuyor. Çevrimiçi şirketin merkezi Boston, Massachusetts'te bulunmaktadır. Wayfair'in Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Kanada , Almanya , İrlanda ve Birleşik Krallık'ta ofisleri ve depoları bulunmaktadır.





Wayfair beş markalı perakende web sitesi işletmektedir: ana Wayfair sitesi, Joss & Main, AllModern, Birch Lane ve Perigold.





YETKİLİLER NE DEDİ?

Wayfair yetkilileri ürünlerin bu kadar pahalı olması söz konusu isimlerin verilmesine dair iddialar hakkında "Tabii ki, bu iddialar gerçek değil. Söz konusu ürünler, doğru fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplardır. Tedarikçi tarafından sağlanan fotoğrafların ve açıklamaların yüksek fiyat noktasını yeterince açıklamadığını kabul etti. Ürünleri yeniden adlandırmak ve fiyat noktasını netleştirmek için ürünü doğru bir şekilde tasvir eden daha ayrıntılı bir açıklama ve fotoğraflar sunmak için ürünleri geçici olarak siteden kaldırdık." açıklamasını yaptı.

