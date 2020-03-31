Virüsten daha tehlikelisiniz! CHP’li Lütfü Savaş’ın ‘korona’ yalanı ortaya çıktı 31.03.2020 23:17

Türkiye devlet ve millet olarak koronavirüse karşı tek yürek olmuşken CHP’li isimler yine yalana devam etti. CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şehirde 1.5 aydır korona virüs vakasının olduğunu, konuyla ilgili yetkilileri uyardığını ancak kimsenin kulak asmadığını iddia etti. Savaş’ın iddiasının yalan olduğu yine kendi görüntüleriyle ortaya çıktı. Görüntülerde Savaş’ın 15 Mart’ta yaptığı açıklamalarda şehirde virüs olmadığını ve vatandaşları Hatay’a davet ettiği görülüyor.