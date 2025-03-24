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Vandallar cami ve hazirelere saldırdı: Kamu düzenini bozanlara müsamaha gösterilmeyecek
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Vandallar cami ve hazirelere saldırdı: Kamu düzenini bozanlara müsamaha gösterilmeyecek

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 07:23 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 07:23

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı karışıklığa yol açtı. Marjinal grupların polise saldırısı dün gece de devam etti. Ankara'da 5 polis yaralandı, ateş yakarak barikat kurmaya çalışan ve güvenlik güçlerine saldıran göstericilerden 66 kişi gözaltına alındı. İstanbul'daki izinsiz gösterilerle ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir." dedi.

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