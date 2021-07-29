'Vahşet evi' Aydın Didim Yağmur Tayhan cinayeti! Katil Nizam Cansızlar'ın ifadesi kan dondurdu: 'İple bağladım, bıçağı soktum'

53 yaşındaki Nizam Cansızlar, 16 yaşındaki komşu kızı Yağmur’u tam 27 bıçak darbesiyle kendi evinde katletti, ifadesi de tüyler ürpertti: 2 gün benimle kaldı, ağzını bantlayıp ellerini iple bağladım, karnına bıçağı soktum...

aydın'ın Didim ilçesinde 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı 27 yerinden bıçaklayarak öldüren kişi, 53 yaşındaki komşuları Nizam Cansızlar çıktı. Yağmur'u 2 gün alıkoyup, ardından terasta vahşice öldüren, ardından da yandaki boş araziye atan Cansızlar, suçunu itiraf etti. İfadesi ise kan dondurdu.



TEMİZLİK YAPMIŞ

Olay günü aşırı alkollü olduğunu söyleyen Cansızlar, yaşananları şöyle anlattı: "Babasını tanıyorum. Yağmur ile de daha önceden bir tanışıklığımız var. Dertleşmek için eve geldi. 2 gün birlikte kaldık. Son gün, sabaha karşı 04.00 sıralarında, 'birbirimizi bıçaklayalım' dedi. Önce o benim ağzımı bantlayıp ellerimi bağladı. Ardından ben onun ağzını bantlayıp ellerini iple bağladım, karnına bıçağı soktum. Sonra gitmesini söyledim. Psikolojim çok bozuktu. Çarşafla, akan kanı emdirdim. Sonra çarşafa sarıp, cesedi sürükleyerek dışarı götürdüm. Damlayan kanları da temizledim."









KAN İZİ ELE VERDİ

Polis, Yağmur Tayhan'ın cesedinin bulunduğu yerden kan izlerini takip etti. İzlerin yan taraftaki Nizam Cansızlar'a ait 2 katlı evin bahçesine ve evin içine doğru gittiğini gördü. Kimse olmadığı için çilingirle eve giren polis, merdivendeki kan izlerinin de temizlenmeye çalışıldığını tespit etti. İzler, evin terasına kadar devam ederken, evdeki çamaşır makinesinde de Yağmur'un vücudundaki kanların temizlenmeye çalışıldığı çarşaf bulundu. Polis, cinayetin evin terasında işlendiğini belirledi.









ESKİ EŞİNİ DE DARP ETMİŞ

Polis sorgusunun tamamlanmasının ardından Nizam Cansızlar adliyeye sevk edildi. Nizam Cansızlar'ın, 2009 yılında Almanya'dan Didim'e tatile gelen, boşandığı eski eşini darp ettiği ve hakkında dava açıldığı, ancak eski eşin şikayetini geri çekmesi üzerine davanın düştüğü öğrenildi.