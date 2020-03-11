Uzmanlar açıkladı: Koronavirüs belirtileri nelerdir? Grip ile koronavirüsün belirtileri aynı mı? 11.03.2020 14:47

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı saran yeni tip Koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanlığı koronavirüse yakalanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklarken bir dizi uyarıda da bulundu. Bakanlığın yaptığı açıklamanın ardından toplu taşıma araçları kullanan vatandaşlar maske kullanmaya başladı. Peki koronavirüs belirtileri nelerdir? Grip ile koronavirüs belirtileri aynı mı? Koronavirüs bulaşan biri iyileşebilir mi? İşte tüm soruların cevapları…

Ökten, "Bildiğimiz gribal enfeksiyonla başlayan daha sonrasında akciğerlere inen bir tablo söz konusu. Daha sonrasında da ciddi ağır solunum yetmezliğiyle devam eden bir tablo karşımıza çıkıyor. Bu yüzden herkeste bir panik havası var. Temizlik kurallarına önem vererek ortadan kaldırılabilecek bir virüs. Bu yüzden ortamdaki panik havasının dağılıp biraz daha bilinçli bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor. Virüsten korunmak için yüzde 70'lik alkol içeren maddeler yeterli. Yani kolonya da yüzde 70 alkol içerir. Kolonya ile virüsten korunabiliriz. Ellerimizin temiz olması gerekiyor. El temizliği için 20 saniyelik bir yıkama süreci olmalı" diye konuştu.

KORONAVİRÜS BULAŞAN BİRİSİ İYİLEŞEBİLİR Mİ?

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mahir Cengiz "Çok abartılacak bir durum değil. Şu anda dünyada gripten 600 bin kişi ölüyor her yıl. Koronadan ölenlerin sayısı 4 bini aştı. Ancak iyileşen sayısı da bir o kadar fazla. Koronavirüs, daha çok kronik hastalığı olan kişileri etkiledi. 9 yaş altında bir vaka bulunmuyor" dedi.

KONORAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Cengiz, grip için geçerli olan belirtiler koronavirüs için de geçerli. Halsizlik, kırgınlık, yorgunluk, öksürük gibi semptomlar koronavirüs için de geçerli.

Eğer yaşlıysak ve kronik hastalıklara sahipsek hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı.