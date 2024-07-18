Uyuşturucu baronlarının tahliyesine soruşturma!

Güney Amerika-Avrupa hattındaki uyuşturucu trafiğini sağlayan suç çetesinin Türkiye ayağını yöneten baron ile Hollandalı liderin kardeşinin tahliye edilmesi sonrası HSK soruşturma başlattı.



İKİNCİ ZİNDAŞTİ VAKASI

HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı olayın soruşturulması için müfettiş görevlendirdi. Yaşanan olay akıllara İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin gece yarısı tahliye kararını getirdi.

Haklarında 5 gün sonra yeniden tutuklama kararı çıkan uyuşturucu baronlarının ise firar ettiği, yakalanmaları için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

82 YILA KADAR HAPİS TALEBİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Hollanda'da başlatılan 'Cherokee' soruşturması kapsamında çetenin liderliğini Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın yaptığı, Türkiye ayağındaki baronun ise Abdullah Alp Üstün olduğu ortaya çıkmıştı. Zehir tacirlerine yönelik geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Abdullah Alp Üstün'ün de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Cuma gecesi 02.30'a kadar süren duruşma sonrasında mahkeme başkanı duruşma savcısının bütün sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi talebine rağmen 15 sanığın da tahliyesine karar vermişti.

ÇETE LİDERİNİN KARDEŞİ DE TAHLİYE EDİLDİ

Tahliye edilen isimler arasında Hollanda'da en çok aranan çete liderlerinden olan Jos Leijdekkers'in erkek kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers de bulunuyor.

31 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, çetenin uyuşturucudan elde ettiği paraları akladığı ve bir süredir Türkiye'de yaşadığı belirlenmişti.

MAHKEMENİN VERDİĞİ TAHLİYELERE İTİRAZ

Tahliyelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği karara itiraz etti.

İtirazları inceleyen İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliyelerden 5 gün sonra Abdullah Alp Üstün oğlu Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur, Eric Schroeder, Selçuk Aydın ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in yeniden tutuklanmasına karar verdi. 8 sanık hakkındaki adli kontrol kararı ve yurt dışı çıkış yasağına yapılan itirazı ise reddetti.

5 GÜN SONRA YENİDEN TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

Tahliyelerden 5 gün sonra haklarından yeniden tutuklama kararı çıkartılan Abdullah Alp Üstün oğlu Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur, Eric Schroeder, Selçuk Aydın ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in firar ettiği, yakalanmaları için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da oluruyla dosyada bulunan deliller, kara para aklanmasına ilişkin hazırlanan detaylı MASAK raporuna rağmen 15 sanığın tahliye kararını veren mahkeme başkanı Oktay A. ile ilgili soruşturma izni verdi. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, soruşturma izninin ardından HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tahliyelerin araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerin hazırlayacağı raporun ardından soruşturma dosyası HSK 2. Dairesine gönderilecek.