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Yunanistan'dan 16 haritalı skandal! Atina medyası: 2020'deki sıcak yaz tekrarlanabilir

Yunanistan'dan 16 haritalı skandal! Atina medyası: 2020'deki sıcak yaz tekrarlanabilir
02.06.2022 11:31 - Son Güncelleme: 02.06.2022 11:54

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Son dakika haberi! Miçotakis'in ABD ziyareti sonrası skandal adımlar atan Yunanistan, 16 haritayla birlikte Türkiye karşıtı uluslararası kampanya başlatıyor. Yunan büyükelçilik temsilciliklerine yollanan haritalarla bulundukları ülkelerde Türkiye’ye aleyhine propaganda yapmaları isteniyor. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Atina'ya destek açıklamasını manşetinden veren Yunan medyası, 2020'deki sıcak yazın tekrarlanacağını belirtip 'Erdoğan her şey için kararlı görünüyor' dedi. Kathimerini ise, tüm Yunan büyükelçilikleri ve temsilciliklerine gönderilen haritaları manşetinden verdi.

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