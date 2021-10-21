Haberler Haber Videoları Ümitcan Uygun hakkında son dakika gelişmesi: Esra Hankulu'nun ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Ümitcan Uygun hakkında son dakika gelişmesi: Esra Hankulu'nun ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Ümitcan Uygun hakkında son dakika gelişmesi: Esra Hankulu'nun ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
21.10.2021 16:44
Ana Sayfa 00:11
Süt banyosu skandalında yeni...
Ana Sayfa 00:40
Buzdolabı fabrikasında büyük...
Ana Sayfa 00:11
Şaşkın maymun sahibine zor...
Ana Sayfa 00:04
Merkez Bankası Faiz Kararını...
Ana Sayfa 07:44
Başkan Erdoğan'dan flaş F-35...
Ana Sayfa 01:36
Ezgi Eyüboğlu'ndan misilleme!...
Ana Sayfa 02:40
Böyle vahşet görülmedi! Müge...
Ana Sayfa 00:37
KKTC Başbakanı'nın cinsel...
Ana Sayfa 00:55
Klasik bir kaza! Fren yerine...
Ana Sayfa 01:29
5 katlı binada çıkan yangında...
Ana Sayfa 01:02
HDP ilçe başkanlarına gözaltı
Ana Sayfa 00:56
D-100 Karayolu'nda feci kaza!

Ümitcan Uygun hakkında son dakika gelişmesi... Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda, şüpheli Uygun'un, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi" kasten öldürme suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", tutuksuz şüpheliler Furkan G. ve Dilan C'nin de "suç delillerini karartmaktan" 5 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi. Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili de baş şüpheliydi.

Haber Videoları

Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianameye göre Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve, 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alındı.

İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler, Hankulu'na yönelik bir eylemlerinin olmadığını, ölümüne ilişkin ise bilgilerinin bulunmadığını iddia etti.

Dosyanın delilleri arasında yer alan Adli Tıp Raporu'nda Hankulu'nun, künt kafa travmasına bağlı iç kanaması sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Ümitcan Uygun'un Hankulu'nu öldürdüğü, diğer iki şüphelinin ise suç delillerini kararttıklarına dikkat çekildi.

Bu kapsamda, şüpheli Uygun'un, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi" kasten öldürme suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", tutuksuz şüpheliler Furkan G. ve Dilan C'nin de "suç delillerini karartmaktan" 5 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

SON DAKİKA