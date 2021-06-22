Haberler Video Haber Videoları Uğur Dündar, Yılmaz Özdil’in ‘Sezgin Baran Korkmaz’ ve Artı 1 TV ile ilgili iddialarına sert tepki gösterdi! Yerin dibine gir…

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil’in ‘Sezgin Baran Korkmaz’ ve Artı 1 TV ile ilgili iddialarına sert tepki gösterdi! Yerin dibine gir…

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil’in ‘Sezgin Baran Korkmaz’ ve Artı 1 TV ile ilgili iddialarına sert tepki gösterdi! Yerin dibine gir…
22.06.2021 00:28
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Sözcü Gazetesi yazarları arasında 'Sezgin Baran Korkmaz' kavgası çıktı. Yılmaz Özdil'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla Sezgin Baran Korkmaz'ın para vererek Artı 1 TV'yi kurdurduğu yönündeki iddia ortalığı karıştırdı. Özdil'in "SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" sözleri üzerine çılgına dönen Dündar, "Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin ayıp be utan utan yazıklar olsun sana yerin dibine gir! Karşıma çıkarsan çok fena yaparım... " sözleriyle tepki gösterdi.


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