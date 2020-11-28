Üfürük anketçi Kemal Özkiraz’a Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden araç kıyağı! Twitter'a attığı video ele verdi

CHP”ye yakınlığı ile bilinen Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz”ın anketlerini yaparken resmi araçları kullandığı ortaya çıktı. Kemal Özkiraz, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi araçla gezerken sosyal medyada bir video paylaştı. Özkiraz”ın görüntüleri kendi Twitter adresinden paylaşması dikkat çekti.

Üfürmece anketleriyle algı yaratmaya çalışan Kemal Özkiraz"ın, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi araçla Antalya'dan Ankara istikametine gittiği belirlendi.





Özkiraz"ın Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeyken Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Antalya'dan şortla çıktım, Kulu"da kara yakalandım" ifadeleri ve görüntüler yer aldı.





20 Kasım saat 21.03'te paylaşılan görüntüde 'Büyükşehir Belediyesi resmi hizmete mahsus araçtır' yazısı dikkatlerden kaçmadı. Resmi araçların sadece resmi görevlerde ve ilgili kurumun personelenin kullanımına tahsis edildiği biliniyor.









Kemal Özkiraz"ın resmi araçla il dışında ne maksatla bulunduğu ise merak konusu oldu.