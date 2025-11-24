PODCAST CANLI YAYIN
Siirt’te doçent doktor ölü bulundu!

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi’nde görev yapan Doç. Dr. Semih Serkan Aktuğ, yerleşke içindeki evinde ölü bulundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Evinde Cansız Bulundu
Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Semih Serkan Aktuğ'dan uzun süre haber alınamaması üzerine durum üniversite yetkililerine bildirildi. Bunun üzerine ekipler yerleşke içindeki konuta yönlendirildi.

İtfaiye Merdiveniyle Eve Girildi
Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdivenli araç yardımıyla dairenin bulunduğu kata çıkarak içeri girdi. Polisle birlikte yapılan kontrolde Doç. Dr. Aktuğ'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Otopsi Yapılacak
Aktuğ'un cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı. Ölüm nedeni yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak.

