Siirt’te doçent doktor ölü bulundu!

Otopsi Yapılacak Aktuğ'un cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı. Ölüm nedeni yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak.

İtfaiye Merdiveniyle Eve Girildi Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdivenli araç yardımıyla dairenin bulunduğu kata çıkarak içeri girdi. Polisle birlikte yapılan kontrolde Doç. Dr. Aktuğ'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Evinde Cansız Bulundu Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Semih Serkan Aktuğ'dan uzun süre haber alınamaması üzerine durum üniversite yetkililerine bildirildi. Bunun üzerine ekipler yerleşke içindeki konuta yönlendirildi.