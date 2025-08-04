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Uçaklara "powerbank" düzenlemesi mi geliyor? Bakan Uraloğlu uyardı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının powerbank kaynaklı bir olay nedeniyle İstanbul’a geri dönmesinin ardından açıklama yaptı. Daha önce Güney Kore’de yaşanan, uçuş esnasında powerbank kaynaklı çıkan yangın olayına da atıfta bulunan Bakan Uraloğlu, havayolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını belirtti. Uraloğlu, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması gerektiğini belirtti.

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