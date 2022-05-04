Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda hazine bulundu: 40 milyon metreküplük su rezervi

Türkiye'nin toplam tarımsal üretiminin yüzde 10'unu karşılayan kapalı havza yapısına sahip Konya Ovası'nda yılda ortalama 4,5 milyar metreküp su tüketiliyor ancak bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle yer altı su seviyesi de her geçen gün azalıyor.

Konya'da suyun önemi her geçen gün artarken, DSİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü mühendisleri, Konya'nın Akdeniz'e yakın ilçeleri Derebucak ve Seydişehir'den düdenler ile Akdeniz'e boşa akan su kaynakları tespit etti.

"HAZİNE BULDUK"

DSİ 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, Suğla depolama sahasındaki karstik yapı nedeniyle boşluklardan çıkan suyun Akdeniz'e boşa aktığını kaydederek, şunları söyledi: "Suğla depolamasının olduğu bölgede karstik yapıdan dolayı oluşmuş boşluklardan su çıkıyor.

Aynı şekilde çıkan bu sular yeryüzünde birikip tekrar o boşluklardan Akdeniz'e boşalıyordu.

Biz bununla ilgili tespitlerimizi yaptık, Suğla bölgesinde Susuz köyünde 61 milyon metreküp kaynak suyu bulunuyor. Bir de yamaçlardan gelen suyu da katarsak 71 milyon metreküp suyumuz vardı orada. Biz suyun bir kısmını pompayla Suğla depolama alanına atıyorduk.

Artan kısmı ise örneğin; bu sene 35 bin dekarlık alanı su altında bıraktıktan sonra düdenler vasıtasıyla Akdeniz'e bir boşalma oldu. Bunun mertebesi çok ciddi bir şekilde, tespit edemedik daha ama tahminlerimiz 40 milyon metreküp civarındadır.

Bu Konya için çok büyük bir rakamdır. Biz şimdi bir proje geliştiriyoruz. Bu projeyle hem suyu Akdeniz'e boşu boşuna akıtmamış olacağız hem de bu yıl 35 bin dekarlık sahada meydana gelen bir su baskınında zirai mal kaybını önlemiş olacağız.

Biz hazine bulduk ve o hazineyi Konya Ovası'na getireceğiz. Su bizim için hazinedir.''