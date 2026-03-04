Türkiye’den İran’a füze tepkisi! Bakan Fidan’dan Arakçi'ye kritik telefon: "Kabul edilemez"

"Yürüyor düşüyor" diyerek gizlemişti: Babanın gizli kamerası 1 yaşındaki bebeğe anne şiddetini deşifre etti!

Berber dükkanında silahlı infaz girişimi: Koltuğu siper edip kurşunlardan böyle kaçtı! İşte o anlar!