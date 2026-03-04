CANLI YAYIN
MSB: Türk hava sahasına giren İran füzesi düşürüldü | SON DAKİKA HABERLERİ
Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 14:51
Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasını tehdit eden bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO unsurlarınca başarıyla imha edildiğini duyurdu.
