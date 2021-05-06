RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Türkiye'de 2'nci olacak! Denizin 28 metre derinliğine yapılıyor | Rize - Artvin Havalimanı projesinde sona doğru

Türkiye'de 2'nci olacak! Denizin 28 metre derinliğine yapılıyor | Rize - Artvin Havalimanı projesinde sona doğru

Türkiye'de 2'nci olacak! Denizin 28 metre derinliğine yapılıyor | Rize - Artvin Havalimanı projesinde sona doğru
06.05.2021 10:49
Ana Sayfa 06:22
Zeytinburnu son dakika bina...
Ana Sayfa 00:56
70 terörist etkisiz hale...
Ana Sayfa 01:31
Bursa'da ihbara gelen...
Ana Sayfa 01:30
O illerde yaşayanlar dikkat!...
Ana Sayfa 01:14
98 firariye şafak operasyonu
Ana Sayfa 01:16
Bahçeli'den Habertürk'e boykot...
Ana Sayfa 01:38
Tüm gözler o saatte! Bugün...
Ana Sayfa 00:59
Şampiyonlar Ligi İstanbul...
Ana Sayfa 01:19
Sahtekar BM savcısı polisten...
Ana Sayfa 01:14
VIP göçmen kaçakçılığı: Maske...
Ana Sayfa 01:38
Hainlerin inleri böyle imha...
Ana Sayfa 00:30
A101 6 Mayıs aktüel...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projelendirilen ve tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak olan Rize - Artvin Havalimanı projesinde pistlerin beton kaplamasına geçildi. Rize Valisi Kemal Ceber, proje ile ilgili bilgi verirken, "Tamamı deniz dolgusu olan havalimanın ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arası. En derin yeri ise 28 metre yani 10 katlı apartman boyutunda dolgular yapıyoruz" dedi. Ayrıca havalimanının bu yıl sonuna kadar hizmete açılacağı belirtildi.


Haber Videoları