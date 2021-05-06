Türkiye'de 2'nci olacak! Denizin 28 metre derinliğine yapılıyor | Rize - Artvin Havalimanı projesinde sona doğru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projelendirilen ve tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak olan Rize - Artvin Havalimanı projesinde pistlerin beton kaplamasına geçildi. Rize Valisi Kemal Ceber, proje ile ilgili bilgi verirken, "Tamamı deniz dolgusu olan havalimanın ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arası. En derin yeri ise 28 metre yani 10 katlı apartman boyutunda dolgular yapıyoruz" dedi. Ayrıca havalimanının bu yıl sonuna kadar hizmete açılacağı belirtildi.