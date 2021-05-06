Türkiye'de 2'nci olacak! Denizin 28 metre derinliğine yapılıyor | Rize - Artvin Havalimanı projesinde sona doğru
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projelendirilen ve tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak olan Rize - Artvin Havalimanı projesinde pistlerin beton kaplamasına geçildi. Rize Valisi Kemal Ceber, proje ile ilgili bilgi verirken, "Tamamı deniz dolgusu olan havalimanın ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arası. En derin yeri ise 28 metre yani 10 katlı apartman boyutunda dolgular yapıyoruz" dedi. Ayrıca havalimanının bu yıl sonuna kadar hizmete açılacağı belirtildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen, tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nda pistlerin beton kaplamasına geçildi. Altyapıda yüzde 90'ı tamamlanan projede, 10 katlı binaya eş değer yükseklikte denize dolgu yapılıyor.
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Havalimanı için kamyonlarla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, bu çalışmalar ile beraber terminal binalarının inşaatı sürüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.
DALGIÇLAR GÖZETİMİNDE DOLGU
Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arasında olan deniz dolgu alanında, 28 metre derinliğe kadar dolgu yapılıyor. Dolgu çalışmaları, deniz altında sismik cihazlarla ölçümlerin ardından akıntı ve dalga hesaplamalarına göre dalgıçların denetiminde yürütülüyor.
10 katlı bina yüksekliğine eş değer yapılan deniz dolgusunun yüzde 90'ı tamamlandı. Pistlerin beton kaplamasına geçilen havalimanının üstyapı inşaatlarında ise yüzde 27 gerçekleşme seviyesine ulaşıldı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.