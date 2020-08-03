Türkiye ve Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği ortak tatbikat nefes kesti

03.08.2020 10:11

Türkiye ve Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar zırhlı birliklerin katılımıyla dün de devam etti. Savaşa hazır hale getirilen zırhlı araç birimleri, senaryoya göre belirlenen hedeflere doğru hareket ederek verilen görevleri eksiksiz gerçekleştirdi.