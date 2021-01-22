Türkiye Sincar'a girecek mi? Irak’taki kanlı saldırının amacı ne?

Irak’ta yaşanan patlamada amaç neydi? Irak’ta siyasi istikrasızlığın neden olduğu boşluk mu demek mümkün mü yaşanan patlamayı? Türkiye Irak’a yaptığı ziyaretle terör ve destekçilerine ne mesaj verdi. Sincar operasyonu kapıda mı? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında Türkiye’den üst düzey yapılan görüşmelerin şifrelerini ve Irak’ta yaşanan patlamanın perde arkasını yorumladı.

PKK'nın hayali Sinar'da yeni Kandil kurmak. Yani yeni bir terör koridoru. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da geçtiğimiz günlerde Irak'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. 36 saat içinde 9 önemli görüşme yaptı. Bu Sincar'a operasyon sinyali olarak yorumlanabilir mi?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında Türkiye'den üst düzey yapılan görüşmelerin şifrelerini ve Irak'ta yaşanan patlamanın perde arkasını yorumladı.

"TASARLANMIŞ BİR PATLAMA"

Türkiye size her türlü desteği size vereceğim. İster müşterek harekat yapalım, siz kendiniz harekat yapın ben size destek vereyim, istihbarat, lojistik destek vereyim, eğitim desteği… Her türlü desteği veririm. İsterseniz nokta operasyonlar yapalım ama bu örgüt sizi parçalayacak öncelikli olarak Barzani, yetersiz kalıyor. Bunu görüyoruz. 65 bin tane peşmergesi var. Karşısında 130 bin terör örgütü PKK gücü var. Öte yandan Irak merkezi hükümeti son derece istikrarsız bir pozisyon üretiyor. Bu açılardan bakıldığında yeni bir dizaynın gerekçelerini oluşturmak üzere yapılmış bir patlama olduğu (Irak) çok net.

"TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELEDE BİR ÖN ALMA ARAYIŞI VAR"

Türkiye'nin yapmış olduğu ziyaretten sonra da hem bölgesel yönetimine hem de Irak merkezi hükümetine her türlü desteğe varım şeklinde çok net mesaj verildi. Çünkü Türkiye terör örgütünün jeopolitik denklemin bir parçasına dönüştürüldüğünü çok iyi görüyor. Bölgedeki ülkeleri nasıl parçalayacağını, Türkiye için nasıl bir tehdit olduğunu, tehdit üreteceğini çok iyi görüyor. Türkiye'nin bir ön alma arayışı var. Diyor ki; sizi desteklerim eğer yapmazsanız ben mücadelemi tek başıma yaparım. Ve siz bu mücadeleyi tek başıma yaparken bana hiçbir ses çıkartamazsınız. 2021 yılı Irak'ı çok konuştuğumuz bir yıl olacak. Türkiye'nin Sincar üzerinde koyacağı etki son derece jeopolitik bir etki olarak kendisini gösterecektir.