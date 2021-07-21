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Türk Yıldızları KKTC'de nefes kesti! MSB'den göğsümüzü kabartan görüntüler

Türk Yıldızları KKTC'de nefes kesti! MSB'den göğsümüzü kabartan görüntüler
21.07.2021 12:17
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Türk Yıldızları, 20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramının 47'incı yılı kutlamaları kapsamında, gökyüzüne ay yıldız çizdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Yıldızları'nın KKTC'deki Barış ve Özgürlük Bayramı gösteri uçuşundan görüntüler paylaştı. Paylaşımda, uçakların gökyüzünde ay yıldız çizdiği anlara da yer verildi.


Türk Yıldızları, 20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramının 47'incı yılı kutlamaları kapsamında, gökyüzüne ay yıldız çizdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi.


Kıbrıs Barış Harekatının 47. yıl dönümünde düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, üst düzey askeri erkan, bakanlar, konuk bakanlar, iki ülkeden siyasi parti başkanları, milletvekilleri, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Barış Harekâtı ile "KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47&#39;nci Yıl Dönümü" etkinlikleri kapsamında, F-16'larımızın yanı sıra @TurkYildizlari tarafından KKTC&#39;de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirildi. pic.twitter.com/LyZeJLxnty

&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2021




KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının ardından halk dansları gösterisiyle devam eden törende resmi geçit düzenlendi. Sonrasında Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları da gösteri yaptı. Lefkoşa semalarına ay yıldız çizen Türk yıldızları, gönülleri fethetti.




BAKANLIK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Yıldızları'nın KKTC'deki Barış ve Özgürlük Bayramı gösteri uçuşundan görüntüler paylaştı.


Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, F-16'ların yanı sıra Türk Yıldızları tarafından Barış ve Özgürlük Bayramı gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirildiği bildirildi.


Paylaşımda, uçakların gökyüzünde ay yıldız çizdiği anlara da yer verildi.

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