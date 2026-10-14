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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği açıkladı! 15 Ekim Perşembe günü (Yarın) okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

SON DAKİKA: İstanbul Valiliği açıkladı! 15 Ekim Perşembe günü (Yarın) okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

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İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki resmî ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Bazı kamu personeli de idari izinli sayılacak. Motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı ise ikinci bir talimata kadar yasaklandı.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve ulaşım alanında yeni tedbirler alındı. İstanbul Valiliği, 15 Ekim 2026 Perşembe günü kent genelindeki resmî ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışın başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilediği belirtildi. Olumsuzlukların vatandaşların günlük yaşamına etkisini azaltmak amacıyla çeşitli tedbirlerin uygulamaya konulduğu ifade edildi.

Bazı kamu personeli idari izinli sayılacak

Açıklamaya göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli olacak.

Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel için getirilen idari izin uygulaması; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanlarında görev yapan birimlerdeki kadın personeli kapsamıyor. Bununla birlikte, 8 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan çalışan anneler, meslek gruplarına bakılmaksızın idari izinli sayılacak.

Motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşullarına karşı ulaşım alanında da tedbir aldı. Buna göre motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı.

Valiliğin aldığı kararlar, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşullarının günlük yaşam üzerindeki etkilerini azaltmayı amaçlıyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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