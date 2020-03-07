Türk Sahil Güvenliği, Mülteci botunu batırmaya çalışan Yunan botunu kovaladı! İşte o anlar 07.03.2020 00:43

Yunanistan'ın mültecilere yönelik insanlık dışı tavırları her geçen gün şiddetini artırıyor. Yunan botu tarafından batırılmaya çalışılan bottaki mülteciler Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.Daha sonra Türk Sahil Güvenliği ekipleriniz Yunan botunu kovaladı. O anlar kameralara yansıdı.