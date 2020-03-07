Yunanistan'ın mültecilere yönelik insanlık dışı tavırları her geçen gün şiddetini artırıyor. Yunan botu tarafından batırılmaya çalışılan bottaki mülteciler Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.Daha sonra Türk Sahil Güvenliği ekipleriniz Yunan botunu kovaladı. O anlar kameralara yansıdı.
Türk Sahil Güvenliği, Mülteci botunu batırmaya çalışan Yunan botunu kovaladı! İşte o anlar07.03.2020 00:43
- Türk Sahil Güvenliği, Mülteci botunu batırmaya çalışan Yunan botunu kovaladı! İşte o anlar
- Türk Sahil Güvenliği, Mülteci botunu batırmaya çalışan Yunan botunu kovaladı!
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