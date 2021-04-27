Türk demokrasi tarihinde kara gün: 27 Nisan e-muhtırası

Bugün yıl dönümü olan 27 Nisan 2007'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinden yayınlanan e-muhtıra, Türk demokrasi tarihindeki kara lekelerden biri olarak anılıyor. Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın bizzat kendisinin kaleme aldığını söylediği e-muhtıra ile ilgili olarak geri adım atmayan AK Parti hükümeti, "Başbakana bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığının herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez" sözleriyle duruşunu ortaya koydu ve bu duruş askeri müdahalelere karşı kırılma noktası olarak tarihte yerini aldı. İşte e-muhtıra sürecinde yaşananlar...