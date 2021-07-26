Tunus'ta neler oluyor? Siyasi darbe girişimi: Başbakan Meşişi görevden alındı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini duyurdu. Said, ayrıca Meclis'n tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını da duyurdu. Gazeteci Güngör Yavuzaslan Tunus'ta yaşanan gelişmeleri A Haber'de yorumladı. Yavuzaslan, ülkede yaşananların sivil bir darbe olduğunu belirtirken, başbakanın nerede olduğuna dair bir bilginin olmadığını, bir iddiaya göre ise Cumhurbaşkanlığı binasında alı konulduğunu söyledi. Öte yandan gazeteci Yavuzaslan, darbe girişiminin ardında ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) olduğunu iddia etti. İşte Yavuzaslan'ın o açıklamaları...