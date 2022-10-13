Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Takvim.com.tr'nin günler öncesinden 'icazet turu' olarak manşetine taşıdığı ve fiyaskoya dönen ziyaretin öyle olmadığını iddia etmek için 'bilim ve teknoloji' maskesini taktı. Dün ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ilişkin karanlık detaylar ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında götürdüğü gazetecileri atlatarak 8 saat ortadan kaybolduğu öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu 8 saat içerisinde kimle ne konuştuğu merak edilirken CHP'den ilginç bir savunma geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan Kılıçdaroğlu'nun sır 8 saat içerisinde ne yaptığını açıklayazmekn "Gizli kapaklı hiçbir şey yapmayız." dedi. Özkan sözlerini, "Biz Mustafa Kemal’in yolcusuyuz." ifadeleriyle noktaladı.