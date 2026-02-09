SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıTürkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 11:15 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 11:20 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu TÜİK’in 2025 yılı verilerine göre Türkiye nüfusu 86 milyon 92 bin 168’e ulaştı; yıllık nüfus artış hızı binde 5’e yükselirken, şehirleşme oranı artmaya, köylerde yaşayanların oranı ise gerilemeye devam etti.Bunlar da Var 06:04Niğde'de eski muhtar kurşun yağdırdı! 09.02.2026Pazartesi 00:33Siirt'te hayvan otlatma kavgası! 08.02.2026Pazar 00:22Okul önünde akran zorbalığı kameraya yansıdı: Diz çöktürüp zorla özür dilettiler 07.02.2026Cumartesi 00:56Epstein davasının kilit ismi Maxwell cezaevi kameralarında 07.02.2026CumartesiCANLI YAYIN