CHP'li Ömer Günel'den bar açılışında skandal sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Tunceli eski milletvekili Kamer Genç’in mezarında rakı içtiği skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in, parti meclis üyesinin açtığı barın açılışında yaptığı konuşma sosyal medyada tartışma yarattı. Açılışa katılan CHP’li isimler eleştiri oklarının hedefi olurken, Günel’in sözleri kullanıcılar tarafından “ayarsız” ve “tepki çeken” ifadeler olarak yorumlandı.

