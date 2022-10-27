TTB için düzenleme hazırlığı! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ detayları açıkladı

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Türk Tabipleri Birliğine (TTB) yönelik bir düzenlemeye ilişkin çalışma başlatıldığını duyurdu. Bakan Bozdağ, çalışmanın Başkan Erdoğan ve Kabine'ye sunulacağını bildirirken, "Türk Tabipleri Birliği'nin 'Türk' ismine hakaret edercesine Türk milletine ve Türkiye Devleti'ne düşmanlık eden, terör örgütlerinin ağzıyla, 'Türk' ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin de kabul edeceği bir iş değildir." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.