'Tsantsa' olarak bilinen insan kafaları ülkelere iade edilecek

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir ev ve depoya yapılan operasyonlarda ele geçirilen farklı dönemlere ait tarihi eser ve 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başlarının da içinde olduğu 1045 eserin bir kısmı raporlandı. Eserlerden 870'inin Anadolu kökenli arkeolojik eser olduğunun tespit edildiğini anlatan İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "Tsantsalar' gibi Güney Amerika, Afrika ve Mısır kökenli eserlerin raporları tamamlandığında ise bu eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkelerin ilgili birimleriyle temas kurularak iade edilecek" dedi.