Tramvayda kız öğrenci kavgası!

Tramvayda kız öğrenci kavgası!

İzmir’de tramvayda yolculuk eden bir grup kız öğrenci arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir öğrenci saçlarından çekilerek yere düşürüldü, defalarca yumruklandı. Yolcuların araya girmekte zorlandığı kavga anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İzmir'de tramvayda yolculuk eden bir grup kız öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yolcuların şaşkın bakışları arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Yumruklar havada uçuştu
Sözlü tartışmanın ardından öğrenciler saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Bir kız öğrenci saçlarından çekilerek yere düşürüldü, defalarca yumruklandı.

Yolcular ve arkadaşları ayırmakta zorlandı
Olay sırasında tramvayda bulunan yolcular ve öğrencilerin arkadaşları tarafları ayırmak için büyük çaba gösterdi. Ancak kavgayı kontrol altına almak kolay olmadı.

Kavga anı kameraya yansıdı
Yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki öğrencinin birbirine saldırdığı, başka bir öğrencinin de yerdeki kişiye defalarca yumruk attığı anlar dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem oldu
Olay anına ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kavganın neden çıktığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

