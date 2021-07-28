Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! Saldırganın yakalanma anı kamerada…

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki otları, tel örgülerin dışından tutuşturarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki otları, tel örgülerin dışından tutuşturarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı.

Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki otları dışarıdan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi vatandaşlar tarafından yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

Polatlı ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin yakınına geldi.

Buradan kışla içindeki otları tutuşturan kişi, yangın çıkardı. Kışladaki itfaiye aracı ve Polatlı Belediyesi ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAKALANDI

Kaçmaya çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Şüphelinin vatandaşlar tarafından yakalanma anı kameraya yansıdı.