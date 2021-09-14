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TOKİ'den İmamoğlu ve Cumhuriyet'in 'Arnavutköy Projesi' iddialarına yalanlama

TOKİ'den İmamoğlu ve Cumhuriyet'in 'Arnavutköy Projesi' iddialarına yalanlama
14.09.2021 12:49
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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP yandaşı medya Kanal İstanbul projesine karşı asılsız iddialarla algı yapmaya devam ediyor. Son olarak TOKİ'nin 'Arnavutköy Projesi'ni hedef alan Cumhuriyet Gazetesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na TOKİ'den yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "Bazı gazeteler 'Arnavutköy Sosyal Konut Projesi'nde sessiz sedasız ihaleye çıkıldığını' iddia ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı, 'TOKİ'nin şov yaptığı, ihale yapılmadığı' açıklamasını yapmıştır. İhale, kanunda öngörüldüğü üzere tüm şartlar yerine getirilerek 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Yani TOKİ 'şov' değil tüm gayretiyle evi olmayan İstanbullu vatandaşlarımıza konut yaparak onlara sıcak bir yuva olmaktadır." ifadelerine yer verildi.


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