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Tokat Erbaa'da kaldırımda yürüyen kadına bıçaklı saldırı anı kamerada! İşte kan donduran o anların videosu!
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Tokat Erbaa'da kaldırımda yürüyen kadına bıçaklı saldırı anı kamerada! İşte kan donduran o anların videosu!

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 11:31 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 11:31

Tokat’ın Erbaa ilçesinde evine giderken arkasından yaklaşan bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Sevgi Giray yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. İşte kan donduran o anların videosu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kendisini takip eden kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi Sururi Say Caddesi'nde evine giden S.G'ye (36) kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan M.K. bıçakla saldırdı. Kaçmaya çalışırken düşen S.G, sırtından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.G, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, zihinsel engelli olduğu öğrenilen M.K'yi gözaltına aldı.

Öte yandan M.K'nin S.G'ye saldırdığı anlar, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde, kaldırımda yürüyen S.G'ye arkasından gelen saldırganın bıçakla saldırması, ardından kadının koşarak kaçmaya çalışması yer alıyor.

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