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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024, 11:29 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024, 11:43

Tokat Erbaa trafik kazası haberi: Otomobil TIR'a arkadan çarptı! Feci kazadan ilk görüntüler!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Demir (21), yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tıra ok gibi saplanan Tofaş otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Erbaa D-100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı otogar kavşağındaki ışıklarda meydana geldi. Çorum'dan İran'a giden Abdulvahap O. (48) idaresindeki 34 ZA 1057 plakalı tıra otogar ışıklarında yavaşlamasıyla arkadan gelen Kadir D. (21) idaresindeki 60 HH 227 plakalı Tofaş marka otomobil ok gibi saplandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ambulans, polis ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Kadir D., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yol trafiği tek şeritten kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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