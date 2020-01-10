Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, (TOGG) yerli otomobilin tasarım hikayesini konu alan mini bir belgesel yayımladı. Twitter'dan yapılan paylaşımda, ''Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız #YeniLigeYolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı. TOGG tasarım ve mühendislik ekibinin liderliği, Murat Günak’ın uzman danışmanlığı ve Pininfarina’nın küresel tecrübesiyle toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı.'' ifadeleri yer aldı.
TOGG'dan yeni paylaşım! İşte yerli otomobilin tasarım süreci...10.01.2020 21:59
- TOGG'dan yeni paylaşım! İşte yerli otomobilin tasarım süreci...
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