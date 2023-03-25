TOGG'un çekiliş tarihleri merak konusu oluyor. Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği yerli otomobilin ön sipariş süreci devam ediyor. Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X için 7 günde 100 bin ön sipariş verildi. Peki, TOGG çekilişleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TOGG ön sipariş süreci ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler!

TOGG ÖN SİPARİŞ SÜRECİ NE ZAMAN BİTİYOR?

TOGG'dan yapılan son açıklamada, "Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz." denildi.

TOGG ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Açıklamanın devamında ise "http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor. Ön sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu." ifadelerine yer verildi.

100 BİN ÖN SİPARİŞ VERİLDİ

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "7 günde 100 bin ön sipariş. < teşekkürler="" türkiye=""> Heyecan http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında devam ediyor." denildi.

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.