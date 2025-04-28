TİP’li Samandağ Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür ziyareti

Muhalefetin “Hükümet milletin tapulu arazilerini gasbediyor” provokasyonunu boşa çıkaracak bir gelişme yaşandı. TİP'li Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ziyaretinde bulunduğu ortaya çıktı. Bakan Kurum'un "İyi mi her şey?" sorusuna Karaçay "Sayenizde daha güzel olacak. Teşekkür etmek için size geldim" şeklinde yanıt verdi. Öte yandan Samandağ’da bugüne kadar 710’u köy evi olmak üzere toplam 872 konut tamamlandığı ortaya çıktı.