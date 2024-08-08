TikTok'ta Ozlemmm08 hesabıyla müstehcen canlı yayın! Hem başörtülü hem yarı çıplak!

Aile ve toplum yapısını bozan, milli ve manevi değerlerin istismar edildiği TikTok'ta yeni bir rezalete daha imza atıldı. "Özlemmm08" kullanıcı isimli başörtülü bir kadın, para kazanma uğruna TikTok'ta canlı yayın açıp dekolte vererek dans etti. Başörtüsünü de kirli emellerine alet edenler her geçen gün çoğalırken TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok ile ilgili yaptığı açıklamada "Milletimiz kapanmasını istiyor" ifadelerini kullandı. "Ulusal güvenlik meselesi" ifadelerini kullanan Yayman,"TikTok artık kendini de aşmış durumda ve etkileşim almak için yapılan paylaşımlar o kadar sakil, o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil" dedi.