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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan "İsrail ile ticaret" yalanına sert tepki

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024, 19:31 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024, 19:31

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Haber canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e karşı uluslararası alanda yaptırım çağrısı yapan Başkan Erdoğan ve hükümete karşı seçimlerden önce "İsrail'le ticaret artıyor" diye yalan furyası başladığına dikkat çekti. İsrail'in istatistik kurumunun rakamlarıyla hükmeti hedef alan CHP'nin "Filistin'e gönderilen mallar aslında İsrail'e gönderiliyor, İsrail'le ticaret devam ediyor" yalanına sert tepki gösteren Bolat, "Yani Türkiye'yi değil kendisine referans olarak İsrail'i alıyor. Çünkü İsrail buradan gelen ürünleri burada yine kendi istatistiğine yazıyor. Yazınca sanki Türkiye'den İsrail'le ticaret yapıyormuş gibi bir algı yapıyor ve bunu da bu çevrelere servis ediyor." dedi.

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