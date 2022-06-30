Haberler Haber Videoları Terör PKK'ya ağır darbe: Taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!

Terör PKK'ya ağır darbe: Taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!

Terör PKK'ya ağır darbe: Taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!
30.06.2022 12:22

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li teröristin operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li teröristin operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



MSB'de yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi

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