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TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza kamerada
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TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza kamerada

Giriş Tarihi: 21.04.2025 23:19:48

Kocaeli Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi mevkiinde 2 tır ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

Kocaeli TEM Otoyolu Ankara istikameti Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi mevkiinde, saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, H.Ö. yönetimindeki 14 ACA 638 Mitsubishi marka kapalı kasa kamyonet , A.G. yönetimindeki 06FCE 783 Mercedes marka tır ve İ.Ö. yönetimindeki 06 CON 698 plakalı damperli tır zincirleme kazaya karıştı.

Meydana gelen kaza nedeniyle trafik durdu , ancak şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, trafik güvenliğini sağladı.

Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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