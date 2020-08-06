Haberler Video Haber Videoları Tekme tokat kız kavgası kamerada! Esenyurt'ta kızların sokak ortasında ki kavgası şoke etti

Tekme tokat kız kavgası kamerada! Esenyurt'ta kızların sokak ortasında ki kavgası şoke etti

Tekme tokat kız kavgası kamerada! Esenyurt'ta kızların sokak ortasında ki kavgası şoke etti
06.08.2020 10:53

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda kızlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışmada bir kızın başka bir kıza tekme attığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda kızlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışmada bir kızın başka bir kıza tekme attığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çıkan kavgada herhangi bir yaralama olmazken, kısa sürede çevrede toplanan vatandaşların müdahalesi ile taraflar ayrıldı. Sakinleşen taraflar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Haber Videoları