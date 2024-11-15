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Tekirdağ'da feci olay: İki genç kız hayatını kaybetti
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Tekirdağ'da feci olay: İki genç kız hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 17:35 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 17:35

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde evde tabanca ile vurulmuş halde bulunan Yağmur E. (15) ve Kübra Rabia Y. (15) yaşamını yitirdi. Olay, Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak’taki bir evde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bir kadın kuaföründe çalışan Yağmur E.’nin işe gitmemesi üzerine arkadaşları durumu ailesine bildirdi. İnşaat ustası olan baba ve tekstil fabrikasında çalışan anne, kızlarına ulaşamayınca üst kattaki komşularından yardım istedi. Komşu, ailenin verdiği yedek anahtar ile eve girdiğinde Yağmur E. ve Kübra Rabia Y.’yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri, Yağmur E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kübra Rabia Y. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yağmur E.’nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Savcılık ve polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Kızların ölüm nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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