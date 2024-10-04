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Tekirdağ Süleymanpaşa'da platonik aşk dehşeti: 1 Ölü 4 Yaralı
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da platonik aşk dehşeti: 1 Ölü 4 Yaralı

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024, 16:34 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024, 16:34

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde platonik bir aşk cinayete dönüştü. Çay ocağında oturan F.Ö.'yü hedef alan saldırgan E.U., önce Barkın Perçin’i öldürdü, ardından F.Ö. ve iş arkadaşlarına saldırdı. Kaçmaya çalışırken bir polisi de yaralayan E.U., kısa sürede yakalandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, biri polis 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan kan donduran silahlı saldırıda, platonik bir aşk cinayete dönüştü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, biri polis olmak üzere 4 kişinin yaralandığı olay, büyük yankı uyandırdı. Saldırgan E.U., kısa süre sonra yakalandı.

Saldırının Detayları: Hedef F.Ö. Oldu

Olay, 3 Ekim 2024 tarihinde Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. 33 yaşındaki E.U., uzun süredir platonik bir aşk beslediği F.Ö.'yü hedef aldı. Çay ocağında oturan F.Ö.'nün yanında bulunan Barkın Perçin'i kafasından vuran saldırgan, ardından F.Ö.'ye ateş etmeye devam etti. Olayın ardından saldırgan, çalıştığı iş yeri olan Evkur mağazasına giderek burada da iş arkadaşları S.D. ve N.Ç.K.'yı silahla yaraladı.

Polis Memuru Yaralandı: Kaçış Anında Yaşananlar

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan E.U., iş yerinin sevkiyat aracıyla çevre yoluna doğru kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin durdurma girişimine karşı silahını bırakan saldırgan, silahın kazara ateş alması sonucu bir trafik polisinin ayağından vurulmasına neden oldu. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Hayatını Kaybeden Barkın Perçin: Olay Yerinde Öldü

Kafasından vurulan 34 yaşındaki Barkın Perçin, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının hedefi olan F.Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İş arkadaşları S.D. ve N.Ç.K. da yaralı olarak Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. F.Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Platonik Aşk Cinayeti: Saldırının Nedeni Ortaya Çıktı

İddiaya göre, saldırgan E.U., uzun süredir karşılıksız aşk beslediği F.Ö.'yü bu saplantılı durum nedeniyle hedef aldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan saldırganın, bu cinayeti önceden planladığı düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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